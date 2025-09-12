Оби Микел об АПЛ: «У «Ливерпуля» и «Челси» наибольшие шансы на титул. «Синие» лучше всех разыгрывают мяч»

Джон Оби Микел заявил, что за победу в АПЛ будут бороться «Челси» и «Ливерпуль».

«Наибольшие шансы на титул у «Ливерпуля» и «Челси». Если подумать, кто может обойти «Ливерпуль », то я бы сказал, что это «Челси».

Мы лучше всех разыгрываем мяч от вратаря. Мареска научил команду делать это лучше всех, и неважно, как сильно вы прессингуете.

«Челси» может серьезно помешать «Ливерпулю». Исход чемпионата будет зависеть только от нас и от них», – сказал бывший хавбек «Челси » Джон Оби Микел на подкасте The Obi One.

