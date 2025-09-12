Оби Микел об АПЛ: «У «Ливерпуля» и «Челси» наибольшие шансы на титул. «Синие» лучше всех разыгрывают мяч»
Джон Оби Микел заявил, что за победу в АПЛ будут бороться «Челси» и «Ливерпуль».
«Наибольшие шансы на титул у «Ливерпуля» и «Челси». Если подумать, кто может обойти «Ливерпуль», то я бы сказал, что это «Челси».
Мы лучше всех разыгрываем мяч от вратаря. Мареска научил команду делать это лучше всех, и неважно, как сильно вы прессингуете.
«Челси» может серьезно помешать «Ливерпулю». Исход чемпионата будет зависеть только от нас и от них», – сказал бывший хавбек «Челси» Джон Оби Микел на подкасте The Obi One.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metro
