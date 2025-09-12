  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Делап пропустит до трех месяцев из-за травмы, сообщил Мареска: «Единственная девятка «Челси» – Гиу, Жоао Педро тоже может сыграть на позиции»
4

Делап пропустит до трех месяцев из-за травмы, сообщил Мареска: «Единственная девятка «Челси» – Гиу, Жоао Педро тоже может сыграть на позиции»

Энцо Мареска высказался о проблемах на позиции «девятки» в «Челси».

Ранее из строя выбыл нападающий Лиам Делап, получивший травму задней поверхности бедра. 

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что восстановление англичанина займет до трех месяцев. 

«Единственная девятка «Челси» – Гиу, Жоао Педро тоже может сыграть на позиции. Против «Фулхэма» мы использовали Джорджа», – сказал Мареска. 

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?52 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoМарк Гиу
logoЭнцо Мареска
logoЛиам Делап
logoЖоао Педро
logoТайрик Джордж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Оби Микел об АПЛ: «У «Ливерпуля» и «Челси» наибольшие шансы на титул. «Синие» лучше всех разыгрывают мяч»
22сегодня, 08:45
Баллак о фаворитах ЛЧ: «Барса» – сильная команда с подходящим тренером, и «ПСЖ», ставший топовым с Энрике. «Реал» и «Сити» – не главные, «Бавария» тоже скорее претендент»
31вчера, 13:53
Главные новости
Грилиш впервые стал игроком месяца в АПЛ. Арендованный у «Сити» вингер сделал 4 ассиста за 3 матча в «Эвертоне»
97 минут назад
Невеш возмутился из-за фото, на котором кажется, что он близок к поцелую со вдовой Жоты: «Человек, разместивший это на обложке журнала, не заслуживает счастья»
1721 минуту назадФото
Чемпионат России. «Рубин» примет «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
6333 минуты назад
Александр Гришин: «Согласен с Дегтяревым – нужно вводить новый лимит и потолок зарплат. Футболисты получают по 2 млн, а за границей зарабатывали бы максимум 500 тысяч»
1740 минут назад
Карпин о 9-м месте «Динамо» в РПЛ: «Не считал, что приду, и будет 10 побед. Дело не столько в игре, сколько в результате – он часто зависит от одной ошибки»
1146 минут назад
Радимов о бане Кордобы: «Решение могло быть жестче, не первый случай агрессивного поведения. Мы осуждаем Смолова, но на футболе тоже женщины и дети – давайте вести себя соответственно»
951 минуту назад
Экс-администратор «Спартака» Хаджи умер в 79. Он работал в клубе 25 лет
2559 минут назад
Стам о ван Дейке: «Идеальный защитник, лучший в мире. У него есть все – харизма, физика, игра головой, пас и лидерские качества»
24сегодня, 09:41
Карпин об Умярове вне сборной: «Он начал играть на нынешнем уровне последний год. Есть Кисляк, Черников, Баринов, Глебов – эти люди знают требования. Есть конкуренция»
38сегодня, 09:28
Смолов частично признал вину в ходе допроса по делу о драке в «Кофемании»
43сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Джексон о словах Хенесса про то, что «Бавария» его не выкупит: «Я не фокусируюсь на количестве матчей. Хочу добиться больших успехов с клубом»
112 минут назад
«Ротор» представил ретроформу, посвященную 30-летию матчей с «МЮ» в Кубке УЕФА
421 минуту назадФото
Президент «Вильярреала» о матче с «Барсой» в Майами: «В этом нет ничего плохого. Разве что болельщикам будет нанесен ущерб, но мы его компенсируем»
5сегодня, 09:44
Агент Кисляка: «Матвей нравится Пиоли. Но летом было уже поздно: «Фиорентина» взяла Фаццини и Зома»
4сегодня, 09:11
Ари о лимите в РПЛ: «Я за честную конкуренцию. Когда приезжают сильные иностранцы, это плюс для молодых россиян»
4сегодня, 08:57
Сафонов о титулах с «ПСЖ»: «Самые большие свершения еще впереди, надеюсь»
3сегодня, 08:30
«Байер» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
сегодня, 08:20
Мбаппе – самый популярный игрок Фэнтези ЛЧ среди первых 2000 команд. Рафинья, Салах и Холанд не попали в топ-10
4сегодня, 08:12Фэнтези
Депутат Свищев про дело Смолова: «До реального срока не дойдет, думаю. «Кофеманию» люблю, но меня еда на агрессию не провоцирует. А у наших футболистов почему-то другая история»
4сегодня, 07:52
«Рубин» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 07:15