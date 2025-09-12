Делап пропустит до трех месяцев из-за травмы, сообщил Мареска: «Единственная девятка «Челси» – Гиу, Жоао Педро тоже может сыграть на позиции»
Энцо Мареска высказался о проблемах на позиции «девятки» в «Челси».
Ранее из строя выбыл нападающий Лиам Делап, получивший травму задней поверхности бедра.
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что восстановление англичанина займет до трех месяцев.
«Единственная девятка «Челси» – Гиу, Жоао Педро тоже может сыграть на позиции. Против «Фулхэма» мы использовали Джорджа», – сказал Мареска.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
