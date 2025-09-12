Делап пропустит до трех месяцев из-за травмы, сообщил Мареска: «Единственная девятка «Челси» – Гиу, Жоао Педро тоже может сыграть на позиции»

Энцо Мареска высказался о проблемах на позиции «девятки» в «Челси».

Ранее из строя выбыл нападающий Лиам Делап , получивший травму задней поверхности бедра. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что восстановление англичанина займет до трех месяцев. «Единственная девятка «Челси » – Гиу, Жоао Педро тоже может сыграть на позиции. Против «Фулхэма» мы использовали Джорджа », – сказал Мареска.