Агент Дивеева: «В контракте Игоря есть опция для европейских клубов – согласие ЦСКА отпустить его на определенных условиях»

Агент Игоря Дивеева рассказал об особенностях контракта игрока.

24-летний защитник ЦСКА забил 4 гола в 8 матчах Мир РПЛ и является одним из лучших бомбардиров клуба в этом сезоне.

– Будет ли ЦСКА готов отпустить Дивеева в зимнее трансферное окно, если поступит хорошее предложение из Европы?

– Во-первых, до зимнего трансферного окна надо дожить.

Во-вторых, в контракте Игоря есть определенная опция, грубо говоря, согласие клуба отпустить его на определенных условиях.

– Эта опция распространяется на российские клубы?

– Это для европейских клубов, – сказал агент игрока Олег Еремин .