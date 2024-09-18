Агент Дивеева: «В контракте Игоря есть опция для европейских клубов – согласие ЦСКА отпустить его на определенных условиях»
Агент Игоря Дивеева рассказал об особенностях контракта игрока.
24-летний защитник ЦСКА забил 4 гола в 8 матчах Мир РПЛ и является одним из лучших бомбардиров клуба в этом сезоне.
– Будет ли ЦСКА готов отпустить Дивеева в зимнее трансферное окно, если поступит хорошее предложение из Европы?
– Во-первых, до зимнего трансферного окна надо дожить.
Во-вторых, в контракте Игоря есть определенная опция, грубо говоря, согласие клуба отпустить его на определенных условиях.
– Эта опция распространяется на российские клубы?
– Это для европейских клубов, – сказал агент игрока Олег Еремин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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