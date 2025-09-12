ЦСКА продлил контракт с Дивеевым до 2029-го

ЦСКА продлил контракт с Игорем Дивеевым.

Новое соглашение с центральным защитником будет действовать до конца сезона 2028/29.

«Игорь перешел к нам в 2019 году и за это время сыграл в 192 матчах, выиграл два Кубка и один Суперкубок России, завоевал уважение болельщиков и стал одним из вице-капитанов команды!» – говорится в сообщении ЦСКА .