ЦСКА продлил контракт с Дивеевым до 2029-го
ЦСКА продлил контракт с Игорем Дивеевым.
Новое соглашение с центральным защитником будет действовать до конца сезона 2028/29.
«Игорь перешел к нам в 2019 году и за это время сыграл в 192 матчах, выиграл два Кубка и один Суперкубок России, завоевал уважение болельщиков и стал одним из вице-капитанов команды!» – говорится в сообщении ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
