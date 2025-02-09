Агент Дивеева: «К Игорю сохраняется интерес из Европы, но он доволен положением в ЦСКА. Будет хорошее предложение – рассмотрим»

Агент Игоря Дивеева рассказал об интересе к защитнику из Европы.

«Если в прессе что-то не появляется, это не значит, что нет интереса. Некоторая работа ведется, но говорить о ней не будем.

Интерес из Европы сохраняется. Но Игорь доволен своим положением в ЦСКА , продолжает играть. Если будет хорошее предложение – мы его рассмотрим», – сказал Олег Еремин .