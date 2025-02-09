Агент Дивеева: «К Игорю сохраняется интерес из Европы, но он доволен положением в ЦСКА. Будет хорошее предложение – рассмотрим»
Агент Игоря Дивеева рассказал об интересе к защитнику из Европы.
«Если в прессе что-то не появляется, это не значит, что нет интереса. Некоторая работа ведется, но говорить о ней не будем.
Интерес из Европы сохраняется. Но Игорь доволен своим положением в ЦСКА, продолжает играть. Если будет хорошее предложение – мы его рассмотрим», – сказал Олег Еремин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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