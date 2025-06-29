Агент Дивеева об интересе иностранных клубов: «Перманентно присутствует, но конкретных шагов пока нет»
Агент Игоря Дивеева рассказал о перманентном интересе к игроку из-за рубежа.
– Пока конкретных новостей нет. Перманентный интерес присутствует, но конкретных шагов пока нет.
– Речь про зарубежные клубы?
– Да, – сказал агент Олег Еремин.
25-летний Дивеев провел 26 матчей за ЦСКА в минувшем сезоне Мир РПЛ, забив 5 голов. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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