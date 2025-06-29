Агент Дивеева об интересе иностранных клубов: «Перманентно присутствует, но конкретных шагов пока нет»

Агент Игоря Дивеева рассказал о перманентном интересе к игроку из-за рубежа.

– Пока конкретных новостей нет. Перманентный интерес присутствует, но конкретных шагов пока нет.

– Речь про зарубежные клубы?

– Да, – сказал агент Олег Еремин .

25-летний Дивеев провел 26 матчей за ЦСКА в минувшем сезоне Мир РПЛ , забив 5 голов. Его подробная статистика – здесь .