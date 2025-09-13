  • Спортс
  Рахимов о раисе Татарстана на матче «Рубина»: «Пора уже ему приходить. Рустам Нургалиевич в последние годы курирует клуб. В результатах есть его заслуга, естественно»
7

Рахимов о раисе Татарстана на матче «Рубина»: «Пора уже ему приходить. Рустам Нургалиевич в последние годы курирует клуб. В результатах есть его заслуга, естественно»

Рашид Рахимов отметил важность посещения матча «Рубина» главой Татарстана.

В матче 8-го тура Мир РПЛ казанский клуб обыграл «Динамо» Махачкала (1:0). 

– Первый матч после паузы. Как оцените содержание?

– Нет как такового содержания. О нем было сложно говорить, мы понимали, какой будет соперник. У Махачкалы все матчи, и предыдущий с московским «Динамо», похожи: длинные передачи, много борьбы, поиск стандартов. Было важно не проиграть борьбу за инициативу.

Мы позволили сопернику создать моменты со стандартов. Но у нас неплохо получались выходы из обороны в атаку и смена направления атаки в первом тайме. Во втором тайме выходы у нас были плохие, были быстрые потери мяча, хотя возможности были хорошие.

– На матче был раис республики (впервые с июля 2024 года – Спортс). Дополнительная мотивация была у вас?

– Я знал, что он подъедет во втором тайме. Пора уже Рустаму Нургалиевичу [Минниханову] приходить на наши матчи. Понятно, что это дополнительная мотивация. Это уже определенный бренд, Рустам Нургалиевич в последние годы стал курировать «Рубин», помогать. Естественно, в результатах есть его заслуга. Его появление нас может радовать.

– В первом тайме владели мячом, но не понимали, что с ним делать. Без мяча «Рубину» привычнее?

– У нас было несколько эпизодов, когда при владении мячом мы разворачивали с фланга на фланг и Кабутов давал передачи, Безруков хорошо забегал, а Шабанхаджай опускался. 3-4 эпизода таких было. Во всем мире большинство голов забивается в переходных фазах, не во владении мячом. Владеют мячом такие команды как «Барселона».

Тот же «Реал» силен в переходной фазе. «Манчестер Сити» ставит на владение, и сколько у них возникает сейчас проблем. Все подстроились и знают, что происходит. А многие просто владеют мячом на своей половине и дают передачи между защитниками. Это пустое владение, оно ничего не дает. Когда мы говорим про владение, нужно иметь набор игроков, умеющих играть под давлением.

Иначе будешь терять по 10 раз, получать контратаки и голы в свои ворота. Кто у нас в чемпионате владеет мячом и не имеет проблем? Поэтому делаем акцент на надежность. А после надежности уже идет качество. Ни одна команда не выигрывает турниры без обороны, – сказал главный тренер «Рубина». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Рубина»
Комментарии
