Глава Татарстана Минниханов и премьер-министр Песошин посетили матч «Рубина» с «Динамо» Махачкала

Руководители республики Татарстан посетили матч «Рубина» с «Динамо» Махачкала.

Казанцы дома победили махачкалинцев (1:0) в 8-м туре Мир РПЛ .

Рустам Минниханов следил за матчем на домашней арене «Рубина ». О присутствии главы республики объявили во втором тайме.

Также стадион посетил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Минниханов впервые пришел на матч «Рубина» в этом сезоне. В последний раз он был на «Ак Барс Арене » в июле 2024 года, когда команда принимала «Зенит».