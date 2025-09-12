Глава Татарстана Минниханов и премьер-министр Песошин посетили матч «Рубина» с «Динамо» Махачкала
Руководители республики Татарстан посетили матч «Рубина» с «Динамо» Махачкала.
Казанцы дома победили махачкалинцев (1:0) в 8-м туре Мир РПЛ.
Рустам Минниханов следил за матчем на домашней арене «Рубина». О присутствии главы республики объявили во втором тайме.
Также стадион посетил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Минниханов впервые пришел на матч «Рубина» в этом сезоне. В последний раз он был на «Ак Барс Арене» в июле 2024 года, когда команда принимала «Зенит».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Бизнес Online»
