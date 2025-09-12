Биджиев о пенальти «Рубина»: «Махачкала» больше всех пострадала от ВАР в том году, и ситуация повторяется. Иванов был рядом, но Москалев зовет его к монитору, что вынуждает менять решение»

Главный тренер «Динамо» Махачкала раскритиковал судейство в матче с «Рубином».

Махачкалинцы на выезде уступили казанцам (0:1) в 8-м туре Мир РПЛ .

Единственный гол был забит с пенальти на 27-й минуте. Хуссем Мрезиг руками задерживал Руслана Безрукова в штрафной, после чего Мирлинд Даку не промахнулся с точки. Главным арбитром матча был Сергей Иванов , за ВАР отвечал Владимир Москалев .

«Хотелось бы сказать про пенальти в наши ворота. То что там был повтор, ВАР… Пока что это все выглядит неубедительно. На ВАР сегодня работал Владимир Москалев, опытный арбитр. Если ты видишь, что там пенальти, то возьми на себя ответственность, не нужно звать судей к монитору.

Получается, что когда вы судей к монитору зовете, то в 99% случаев вы их провоцируете на то, чтобы поменяли свое решение. У Сергея Иванова была нормальная позиция, он был рядом. Но то, что вы зовете к монитору, вынуждает их менять свое решение.

Вы опытные судьи, возьмите на себя и тогда отвечайте перед всеми. В том году мы больше всех пострадали от решений ВАР, сейчас ситуация практически повторяется», – сказал Хасанби Биджиев .