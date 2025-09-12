  • Спортс
Радимов согласен с пенальти в ворота «Махачкалы»: «Мрезиг попал рукой в лицо Безрукова. Игрок «Рубина» бежал за мячом и мог ударить, поэтому момент трактуется так»

Владислав Радимов согласен с пенальти «Рубина» в матче с «Динамо» Махачкала.

Махачкалинцы на выезде уступили казанцам (0:1) в 8-м туре Мир РПЛ.

Единственный гол был забит с пенальти на 27-й минуте. Хуссем Мрезиг руками задерживал Руслана Безрукова в штрафной, после чего Мирлинд Даку забил с точки. Главный арбитр матча Сергей Иванов назначил одиннадцатиметровый после просмотра ВАР.

«Я так понимаю, что Мрезиг попал рукой в лицо Безрукова. Это, конечно, пенальти. Мрезиг неумышленно это делал, боролся за позицию, но попадает рукой.

Иванов посмотрел несколько раз повтор с разных камер. Причем я так понимаю, что это было в игровом моменте, мяч как раз адресовался в ту точку, в которую бежал футболист «Рубина».

То есть игрок казанцев мог ударить по мячу, этот момент и трактуется как пенальти», – сказал экс-полузащитник «Зенита» Радимов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
