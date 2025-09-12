«Спартак» предлагал арендовать Хлусевича «Крыльям», «Ахмату» и «Динамо» Махачкала (Иван Карпов)

«Спартак» предлагал Даниила Хлусевича трем клубам Мир РПЛ.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , по поводу аренды защитника красно-белые 10 и 11 сентября общались с «Крыльями Советов», «Ахматом » и «Динамо » Махачкала. Самарская команда была готова платить 24-летнему футболисту 3 млн рублей в месяц (из 11,5 млн).

Однако к концу четверга «Спартак » сам прекратил переговоры, Хлусевич остался в московском клубе.

В этом сезоне Даниил принял участие в 3 матчах Мир РПЛ , в прошлом – в 13. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .