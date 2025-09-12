«Спартак» хотел купить Кругового. ЦСКА отказался обсуждать трансфер (Иван Карпов)
«Спартак» надеялся купить Данила Кругового.
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, красно-белые проявляли интерес к трансферу защитника ЦСКА в летнее трансферное окно. Армейцы не захотели обсуждать потенциальную сделку.
Круговой выступает за ЦСКА с сезона-2024/25. На его счету 7 игр в текущем чемпионате России и 3 гола. Подробно со статистикой 27-летнего воспитанника «Зенита» можно ознакомиться здесь.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости