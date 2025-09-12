«Спартак» хотел купить Кругового. ЦСКА отказался обсуждать трансфер (Иван Карпов)

«Спартак» надеялся купить Данила Кругового.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов , красно-белые проявляли интерес к трансферу защитника ЦСКА в летнее трансферное окно. Армейцы не захотели обсуждать потенциальную сделку.

Круговой выступает за ЦСКА с сезона-2024/25. На его счету 7 игр в текущем чемпионате России и 3 гола. Подробно со статистикой 27-летнего воспитанника «Зенита» можно ознакомиться здесь .