  Дмитриев из «Спартака» о футбольной столице России: «Москва. Тут много сильных клубов и их болельщиков»
Дмитриев из «Спартака» о футбольной столице России: «Москва. Тут много сильных клубов и их болельщиков»

Игорь Дмитриев назвал Москву футбольной столицей России.

– Футбольная столица России?

– Москва. Тут много сильных клубов и болельщиков, которые переживают за них, – сказал вингер «Спартака». 

«Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше». Дмитриев о красно-белых

