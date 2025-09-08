Дмитриев из «Спартака» о футбольной столице России: «Москва. Тут много сильных клубов и их болельщиков»
Игорь Дмитриев назвал Москву футбольной столицей России.
– Футбольная столица России?
– Москва. Тут много сильных клубов и болельщиков, которые переживают за них, – сказал вингер «Спартака».
«Спартак» – самый народный клуб в стране. Где бы мы ни играли, всегда наших болельщиков больше». Дмитриев о красно-белых
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости