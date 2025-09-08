Хавбек «Спартака» Дмитриев о «Золотом мяче»: «Дембеле выиграет, думаю, у него хорошая статистика. Ямаль понравился в прошлом сезоне. Многое зависит от победы в ЛЧ»

Игорь Дмитриев предположил, что Усман Дембеле выиграет «Золотой мяч».

– Кто выиграет «Золотой мяч» в этом году?

– Думаю, Дембеле . Хотя Ямаль очень понравился в прошлом сезоне. Тут многое зависит от того, кто выиграл Лигу чемпионов. Плюс у Усмана хорошая статистика.

– Твой кумир?

– Месси.

– Футбольная мечта?

– Выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира, – сказал вингер «Спартака ».