Хавбек «Спартака» Дмитриев о «Золотом мяче»: «Дембеле выиграет, думаю, у него хорошая статистика. Ямаль понравился в прошлом сезоне. Многое зависит от победы в ЛЧ»
Игорь Дмитриев предположил, что Усман Дембеле выиграет «Золотой мяч».
– Кто выиграет «Золотой мяч» в этом году?
– Думаю, Дембеле. Хотя Ямаль очень понравился в прошлом сезоне. Тут многое зависит от того, кто выиграл Лигу чемпионов. Плюс у Усмана хорошая статистика.
– Твой кумир?
– Месси.
– Футбольная мечта?
– Выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира, – сказал вингер «Спартака».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
