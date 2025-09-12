  • Спортс
  • Карпин об отстранении России: «Нет смысла заниматься самообманом, от меня ничего не зависит. Посмотрим, что будет через три года»
2

Карпин об отстранении России: «Нет смысла заниматься самообманом, от меня ничего не зависит. Посмотрим, что будет через три года»

Валерий Карпин высказался об отстранении России.

Мы отстранены уже три с половиной года. Был ли момент, когда вы подумали, что возвращение стало ближе?

– Не вижу смысла заниматься самообманом, тем более в ситуации, где от меня ничего не зависит.

Вы себе отводите срок, сколько лично готовы ждать?

– Он контрактом отведен – 2028 год.

А если и тогда не вернут?

– Посмотрим. Люди и ситуации меняются. Посмотрим, что будет через три года, – сказал главный тренер сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
