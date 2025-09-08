Дивеев о Карпине и Челестини: «У них испанский взгляд на игру – в плане прессинга, контроля мяча, подач. Если будешь выполнять требования, тебе похлопают»
Игорь Дивеев отметил схожие взгляды на футбол Валерия Карпина и Фабио Челестини.
– Сравните Валерия Карпина и Фабио Челестини.
– У них одинаковый взгляд на игру, испанский. В плане прессинга, контроля мяча, подач, игры с мячом. Если у Фабио ты будешь выполнять его требования, тебе похлопают, у Карпина то же самое.
Очень рад за молодых игроков, которые у нас есть. Ими нужно дорожить. Надо, чтобы они росли. Главное, чтобы не подняли нос куда не надо. Батраков, Кисляк, Глебов… Батраков – светлая голова, хорошо видит поле, хорошая передача. Кисляк – то же самое. Глебов очень быстрый и маневренный, – сказал защитник ЦСКА и сборной России.
