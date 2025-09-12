  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сперцян стал игроком месяца в «Краснодаре», обойдя Кордобу и Кривцова. У хавбека 4+5 за 7 матчей августа
1

Сперцян стал игроком месяца в «Краснодаре», обойдя Кордобу и Кривцова. У хавбека 4+5 за 7 матчей августа

Эдуард Сперцян стал игроком месяца в «Краснодаре».

Победитель определялся голосованием болельщиков.

Сперцян набрал 44,84% голосов. Второе место у Никиты Кривцова, Джон Кордоба занял третью позицию.

В августе 25-летний полузащитник провел пять матчей в Мир РПЛ и две игры в FONBET Кубке России, забив 4 мяча и сделав 5 голевых передач.

У Сперцяна 12 (4+8) очков в 7 матчах сезона РПЛ – больше всех. Хавбек «Краснодара» ассистировал Кордобе в игре с ЦСКА

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?879 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoНикита Кривцов
logoЭдуард Сперцян
logoДжон Кордоба
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев о словах Кордобы про уход из «Краснодара»: «Никто не уйдет – Джон остынет, успокоится. Можно понять, почему он говорил такие вещи»
1141 сентября, 08:21
Мурад Мусаев: «Удаления Кордобы и близко не было, там даже фола нет. Матч, который должен был стать украшением сезона, просто испортил арбитр»
12531 августа, 21:33
У Сперцяна 12 (4+8) очков в 7 матчах сезона РПЛ – больше всех. Хавбек «Краснодара» ассистировал Кордобе в игре с ЦСКА
431 августа, 16:09
Главные новости
Алонсо о Мбаппе: «Килиан вживается в роль лидера «Реала». Он в отличной игровой и психологической форме»
1 минуту назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого играет вничью с «Шаньдуном» – 3:3, у Казаишвили хет-трик. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
3413 минут назадВидео
Аморим о вратарях «МЮ»: «Байындыр продолжит играть. Желаю Онана всего наилучшего, даже футболистам высочайшего уровня иногда нужно что-то менять»
718 минут назад
ЦСКА продлил контракт с Дивеевым до 2029-го
353 минуты назад
Гвардиола сравнил Холанда с Исаком: «Эрлинга ставлю чуть выше. Не променял бы его ни на кого»
4057 минут назад
Экс-футболист Гусар, ставший монахом-капуцином, об обете безбрачия: «Сексуальность мне достаточно выражать через глубокий разговор. Стараюсь канализировать энергию в другое»
73сегодня, 12:43
Чемпионат Германии. «Байер» примет «Айнтрахт», в субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хайденхаймом», «Бавария» – с «Гамбургом»
5сегодня, 12:35
Караваев о сборной России: «Такой состав точно вышел бы из группы на Евро и ЧМ – если будем действовать так же спокойно, через пас»
18сегодня, 12:33
Кахигао о трансферах в «Спартаке»: «Ненавижу переплачивать за игроков, как и за овощи в магазине. Рынок сильно раздут»
43сегодня, 12:28
«Челси» объявил о трансфере Эмега из «Страсбура». Форвард перейдет в 2026 году
17сегодня, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Козы поучаствовали в презентации мерча «Оренбурга»: «Сила рождается там, где бережно храним связь с землей, историей и традициями»
13 минуты назадФото
«Хотим, чтобы проект к 100-летнему юбилею клуба увидели как можно больше людей». «Зенит» о бесплатном входе на выставку «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» по билетам на матчи
115 минут назад
Казахстанская Премьер-лига расширится с 14 до 16 команд со следующего сезона
34 минуты назад
Игрок «Шанхая» Слуцкого Ван Хайцзянь забил «Шаньдуну» прямым ударом с углового. Это первый мяч хавбека в сезоне-2025
239 минут назадВидео
«Сочи» подписал Камано. Экс-игрок «Локо» провел 2 сезона в Саудовской Аравии
545 минут назадФото
Агуэро о проблемах «Сити»: «Удивляюсь, что после всех достижений Пепа умудряются критиковать. Команда перестраивается, нужно немного времени»
559 минут назад
«Ротор» теперь на Трибуне Спортса’‘! Заходите в блог, где Нидергаус вспоминает легендарное противостояние с «МЮ»
сегодня, 12:20Трибуна
«Ман Сити» заявит Филлипса в АПЛ. Хавбек может получить второй шанс в клубе (Майк Макграт)
7сегодня, 12:20
Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Осером» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Лансом» – в воскресенье
1сегодня, 12:07
Онугха перешел из «Копенгагена» в «Кайсериспор». Контракт с российским форвардом – на два года
1сегодня, 12:07Фото