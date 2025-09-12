Сперцян стал игроком месяца в «Краснодаре», обойдя Кордобу и Кривцова. У хавбека 4+5 за 7 матчей августа

Эдуард Сперцян стал игроком месяца в «Краснодаре».

Победитель определялся голосованием болельщиков.

Сперцян набрал 44,84% голосов. Второе место у Никиты Кривцова , Джон Кордоба занял третью позицию.

В августе 25-летний полузащитник провел пять матчей в Мир РПЛ и две игры в FONBET Кубке России, забив 4 мяча и сделав 5 голевых передач.

У Сперцяна 12 (4+8) очков в 7 матчах сезона РПЛ – больше всех. Хавбек «Краснодара» ассистировал Кордобе в игре с ЦСКА