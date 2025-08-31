У Сперцяна 12 (4+8) очков в 7 матчах сезона РПЛ – больше всех. Хавбек «Краснодара» ассистировал Кордобе в игре с ЦСКА
Эдуард Сперцян набрал 12-е очко в сезоне Мир РПЛ.
Полузащитник «Краснодара» отдал голевой пас на Джона Кордобу в матче 7-го тура против ЦСКА (1:1, перерыв).
На данный момент на счету Сперцяна 4 гола и 8 результативных передач в этом сезоне Премьер-лиги. Он лидер чемпионата по системе «гол+пас», у ближайшего конкурента, Алексея Батракова из «Локомотива», 9 (7+2) баллов.
Кордоба забил 4-й гол в текущей РПЛ. У колумбийца также 1 ассист.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
