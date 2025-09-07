Онана заработает в аренде в «Трабзонспоре» больше, чем в «МЮ», благодаря бонусам (Бен Джейкобс)
Андре Онана будет получать в Турции больше, чем в «Манчестер Юнайтед».
Ранее 29-летний вратарь сборной Камеруна согласился на аренду в «Трабзонспор». Это будет бесплатная аренда без опции выкупа.
По данным Фабрицио Романо, Онана уже подписал документы, ожидается подтверждение от «Трабзонспора». А на следующей неделе футболист должен отправиться в новый клуб.
Бен Джейкобс сообщает, что все детали будут улажены в течение 24 часов. Кроме того, Андре заработает в Турции больше, чем в «МЮ», благодаря подписному бонусу и другим бонусам.
Подробная статистика выступлений голкипера, игравшего за «Юнайтед» на протяжении двух сезонов, доступна здесь.
Онана – очередной провал «МЮ». Бесплатная аренда в «Трабзонспор» после двух лет привозов
