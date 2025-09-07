Онана заработает в аренде в «Трабзонспоре» больше, чем в «МЮ», благодаря бонусам (Бен Джейкобс)

Андре Онана будет получать в Турции больше, чем в «Манчестер Юнайтед».

Ранее 29-летний вратарь сборной Камеруна согласился на аренду в «Трабзонспор». Это будет бесплатная аренда без опции выкупа.

По данным Фабрицио Романо , Онана уже подписал документы, ожидается подтверждение от «Трабзонспора ». А на следующей неделе футболист должен отправиться в новый клуб.

Бен Джейкобс сообщает, что все детали будут улажены в течение 24 часов. Кроме того, Андре заработает в Турции больше, чем в «МЮ», благодаря подписному бонусу и другим бонусам.

Подробная статистика выступлений голкипера, игравшего за «Юнайтед » на протяжении двух сезонов, доступна здесь .

Онана – очередной провал «МЮ». Бесплатная аренда в «Трабзонспор» после двух лет привозов