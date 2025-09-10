Онана оттолкнул фаната, уходя с поля после 0:1 с Кабо-Верде. После этого во вратаря Камеруна и «МЮ» бросили бутылку

Андре Онана оттолкнул фаната после игры за Камерун.

Его сборная уступила Кабо-Верде на выезде со счетом 0:1 в отборе ЧМ-2026.

После игры в сети появилось видео, на котором Онана , уходя с поля, отталкивает фаната, который подбежал к вратарю, чтобы сфотографироваться. Сразу после этого другой болельщик бросил в него бутылку сзади.

Источник, близкий к игроку, заявил, что поступок Онаны продиктован опасениями за свою безопасность.

«После игры большинство фанатов, особенно болельщики Кабо-Верде , просто заполонили поле. Все они были большими поклонниками Андре, но из-за стресса после матча он просто хотел как можно быстрее попасть в раздевалку из-за того, как сильно поле было заполнено фанатами. Потом все было нормально», – сказал источник.