Онана согласился на аренду в «Трабзонспор» (Talksport)

Андре Онана согласился перейти в аренду в «Трабзонспор».

Об этом сообщает Talksport. По данным источника, камерунский вратарь хотел остаться в «МЮ » и побороться за место в составе, однако переезд в Турцию, похоже, все же состоится.

Напомним, «МЮ» и «Трабзонспор » ранее согласовали переход голкипера и ожидали решения футболиста. Сообщалось , что, вероятно, это будет бесплатная аренда без опции выкупа.