Онана согласился на аренду в «Трабзонспор» (Talksport)
Андре Онана согласился перейти в аренду в «Трабзонспор».
Об этом сообщает Talksport. По данным источника, камерунский вратарь хотел остаться в «МЮ» и побороться за место в составе, однако переезд в Турцию, похоже, все же состоится.
Напомним, «МЮ» и «Трабзонспор» ранее согласовали переход голкипера и ожидали решения футболиста. Сообщалось, что, вероятно, это будет бесплатная аренда без опции выкупа.
4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3418 голосов
Да, вполне
Нет, этого мало
Все эти матчи ничего не значат
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Talksport
