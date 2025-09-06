«Спартаку» предлагали подписать Регилона свободным агентом. Кахигао отказался («ВсеПроСпорт»)

«Спартак» отказался подписывать Серхио Регилона.

По информации «ВсеПроСпорт», агенты предлагали московскому клубу услуги бывшего левого защитника «Реала» и «Тоттенхэма».

Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао ответил, что его устраивают нынешние игроки «Спартака » на этой позиции.

В данный момент 28-летний испанец находится в статусе свободного агента. Его статистику можно найти здесь .