«Спартаку» предлагали подписать Регилона свободным агентом. Кахигао отказался («ВсеПроСпорт»)
«Спартак» отказался подписывать Серхио Регилона.
По информации «ВсеПроСпорт», агенты предлагали московскому клубу услуги бывшего левого защитника «Реала» и «Тоттенхэма».
Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао ответил, что его устраивают нынешние игроки «Спартака» на этой позиции.
В данный момент 28-летний испанец находится в статусе свободного агента. Его статистику можно найти здесь.
Нули России с Иорданией – как вам?23718 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости