  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо»: «Карпин пустил на теоретическое занятие, у Челестини получил интересующую меня информацию»
3

Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо»: «Карпин пустил на теоретическое занятие, у Челестини получил интересующую меня информацию»

Роман Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо».

49-летний специалист работал главным тренером в «Рубине» и клубе «СКА Хабаровск». Шаронов находится без работы с мая 2024 года.

– Чем запомнилась стажировка? Почему выбрали ЦСКА?

– Я разбирал игру ЦСКА против «Краснодара». Очень хотелось посмотреть, как взаимодействие игроков отрабатывается на тренировках. Поэтому я выбрал стажировку у Фабио Челестини. Большое ему спасибо за это! Я получил информацию, которая меня интересовала. Очень доволен.

Параллельно ездил в московское «Динамо» к Валерию Георгиевичу Карпину. Спасибо ему. Он пустил меня на теоретическое занятие. Большое спасибо коллегам за открытость.

– То есть по сути прошли стажировку в двух клубах?

– Да.

– Какие у вас дальнейшие планы?

– Учусь. С этой целью и проходил стажировку – посмотреть, что будет полезно мне, – сказал Роман Шаронов.

Карпин о 9-м месте «Динамо» в РПЛ: «Не считал, что приду, и будет 10 побед. Дело не столько в игре, сколько в результате – он часто зависит от одной ошибки»

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?486 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoРоман Шаронов
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин об Умярове вне сборной: «Он начал играть на нынешнем уровне последний год. Есть Кисляк, Черников, Баринов, Глебов – эти люди знают требования. Есть конкуренция»
48сегодня, 09:28
Карпин об ужесточении лимита: «Батраков, Кисляк, Глебов появились при нынешнем. Что лучше – если будет много посредственных игроков или меньше, но хороших?»
154сегодня, 08:12
«У Челестини очень высокая планка. Амбициозный». Тамерлан Мусаев о тренере ЦСКА
18 сентября, 03:55
Главные новости
«Арсенал» и «Ноттингем Форест» открывают 4-й тур АПЛ. Выберите победу канониров в нашем ТГ-боте?
12 сентября 2025, 17:00Тесты и игры
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает «Шаньдун Тайшань» – 1:0, Ван Хайцзянь забил прямым ударом с углового, Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
89 минут назадВидео
«Челси» объявил о трансфере Эмега из «Страсбура». Форвард перейдет в 2026 году
311 минут назад
Гави может пропустить до 6 недель из-за травмы колена. Операция не исключается
1722 минуты назад
Игроки «МЮ» рады переходу Онана в «Трабзонспор». Они считают, что в клубе был бы перебор вратарей после покупки Ламменса (MEN)
1847 минут назад
Хаманн возразил Оуэну, раскритиковавшему переход Кейна в «Баварию»: «Трофеи важнее личных наград. Я бы выбрал 3-5 титулов, а не статус лучшего бомбардира в истории АПЛ»
1253 минуты назад
Слот – тренер месяца в АПЛ. У «Ливерпуля» три победы в трех матчах августа
29сегодня, 11:20
Гаэтан Перрен: «Краснодар» во Франции боролся бы за самые высокие места. Если клубы РПЛ вернутся в еврокубки, будут на уровне других топовых европейских лиг»
13сегодня, 11:08
Франсис Кахигао: «75% футболистов, с кем общался «Спартак», просто не хотят ехать в Россию. Но мы довольны составом»
17сегодня, 11:05
Не забудьте собрать пятерку игроков в Основе РПЛ! Восьмой тур скоро начнется
сегодня, 11:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Ротор» теперь на Трибуне Спортса’‘! Заходите в блог, где Нидергаус вспоминает легендарное противостояние с «МЮ»
4 минуты назадТрибуна
«Сити» заявит Филлипса в АПЛ. Хавбек может получить второй шанс в клубе (Майк Макграт)
4 минуты назад
Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Осером» в субботу, «ПСЖ» Сафонова с «Лансом» – в воскресенье
117 минут назад
Онугха перешел из «Копенгагена» в «Кайсериспор». Контракт с российским форвардом – на два года
117 минут назадФото
Рабьо о предстоящем матче против Роу после драки: «Будет приятно его увидеть, он хороший парень. Случившееся – обычная ситуация в раздевалке»
228 минут назад
Первая лига. «Торпедо» примет «Волгу», «Спартак» Кострома сыграет с тульским «Арсеналом» в субботу, «Факел» и «Урал» проведут матчи в понедельник
136 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Фатехом»
3сегодня, 11:02
Карпин об отстранении России: «Нет смысла заниматься самообманом, от меня ничего не зависит. Посмотрим, что будет через три года»
2сегодня, 10:52
Джексон о словах Хенесса про то, что «Бавария» его не выкупит: «Я не фокусируюсь на количестве матчей. Хочу добиться больших успехов с клубом»
3сегодня, 10:39
«Ротор» представил ретроформу, посвященную 30-летию матчей с «МЮ» в Кубке УЕФА
9сегодня, 10:30Фото