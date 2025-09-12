Карпин о 9-м месте «Динамо» в РПЛ: «Не считал, что приду, и будет 10 побед. Дело не столько в игре, сколько в результате – он часто зависит от одной ошибки»
После семи туров Мир РПЛ бело-голубые идут на девятом месте, набрав восемь очков.
– Было ощущение, ожидания даже: Карпин приходит, «Динамо» всех обыгрывает и борется за чемпионство. А реальность оказалась другой.
– Я и не считал, что приду, и будет 10 побед. Знал, что будет тяжелая, напряженная работа.
– Когда пришли в «Динамо», какой старт ждали?
– Естественно, не такой. Но что будет тяжело – да, понимал.
– Сейчас понимаете, когда игра станет лучше?
– Дело не столько в игре, сколько в результате. А результат часто зависит от одной ошибки – либо с одной стороны, либо с другой.
– Руководство клуба может быть недовольно, и вы можете повлиять на их настроения словами.
– Если их это интересует – могу объяснить, да.
– Как это сейчас происходит?
– Мы каждый день общаемся, – сказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.
