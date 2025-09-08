«У Челестини очень высокая планка. Амбициозный». Тамерлан Мусаев о тренере ЦСКА

Тамерлан Мусаев высказался о тренерах Фабио Челестини и Валерии Карпине.

«Конечно, это отличается от клуба – там свои требования. В серьезных делах [у Карпина ] подколов нет. Может пошутить, если тренировка легкая. Но когда готовимся к игре – все максимально серьезно. Думаю, [он] больше европеец.

[У Челестини] очень высокая планка. Амбициозный. Похвалить может за действия в обострение. Отругать – если в моменте можно было обострить, а ты решил просто сохранить мяч», – сказал форвард ЦСКА и сборной России.

Челестини возглавил ЦСКА в межсезонье. После 7 туров армейцы занимают в РПЛ 2-е место.