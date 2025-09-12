  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Невеш возмутился из-за фото, на котором кажется, что он близок к поцелую со вдовой Жоты: «Человек, разместивший это на обложке журнала, не заслуживает счастья»
Фото
28

Невеш возмутился из-за фото, на котором кажется, что он близок к поцелую со вдовой Жоты: «Человек, разместивший это на обложке журнала, не заслуживает счастья»

Рубен Невеш недоволен журналом, сфотографировавшим его со вдовой Диогу Жоты.

Хавбек «Аль-Хилаля» находился в дружеских отношениях с Жотой, погибшим этим летом в автокатастрофе, и его семьей.

Невеш более десяти лет в отношениях со своей женой Деборой Лоуренсу. Пара поддерживала вдову Жоты, Руте Кардозу, на которой футболист женился незадолго до трагедии.

Португальский журнал TV Guia опубликовал статью, посвященную близким отношениям Невеша с Кардозу и остальными членами семьи бывшего футболиста «Ливерпуля». Статья сопровождается фотографией Невеша и Кардозу, по которой кажется, что они близки к поцелую.

Daily Mail предполагает, что фото было сделано непосредственно перед тем, как Невеш и Кардозу обнялись или поцеловались в щеку.

«Я всегда верю в добро в людях и никому не желаю зла. Но человек, поместивший эту фотографию на обложку журнала, сделал неудачный выбор и не заслуживает счастья.

Мы с женой счастливы, за 11 лет мы ни разу не были втянуты в какие-либо скандалы», – сказал Рубен Невеш.

Фото: dailymail.co.uk

Вдова Жоты выложила фото со свадьбы: «1 месяц с нашего «даже смерть не разлучит нас»

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?294 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
logoРубен Невеш
logoДиогу Жота
фото
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
светская хроника
девушки и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мартинес о голе Роналду Армении на 21-й минуте: «Дух Жоты с нами, я верю в такие совпадения. Это был сигнал от него. Мы чувствовали присутствие Диогу с первого дня сборов»
386 сентября, 19:05
Нету об отсутствии Роналду на похоронах Жоты: «Не мне осуждать нашего капитана, у него была причина. Диогу, где бы он ни был, придаст нам сил для достижения целей»
83 сентября, 17:54
Салах ответил на пост фан-аккаунта «Ливерпуля» про «улучшение» из-за замены Диаса и Нуньеса на Виртца и Исака: «Нельзя ли порадоваться отличным подписаниям без неуважения к чемпионам АПЛ?»
443 сентября, 13:23
Главные новости
Игроки «МЮ» рады переходу Онана в «Трабзонспор». Они считают, что в клубе был бы перебор вратарей после покупки Ламменса (MEN)
3 минуты назад
Хаманн возразил Оуэну, раскритиковавшему переход Кейна в «Баварию»: «Трофеи важнее личных наград. Я бы выбрал 3-5 титулов, а не статус лучшего бомбардира в истории АПЛ»
19 минут назад
Слот – тренер месяца в АПЛ. У «Ливерпуля» три победы в трех матчах августа
1320 минут назад
Гаэтан Перрен: «Краснодар» во Франции боролся бы за самые высокие места. Если клубы РПЛ вернутся в еврокубки, будут на уровне других топовых европейских лиг»
1132 минуты назад
Франсис Кахигао: «75% футболистов, с кем общался «Спартак», просто не хотят ехать в Россию. Но мы довольны составом»
1035 минут назад
Не забудьте собрать пятерку игроков в Основе РПЛ! Восьмой тур скоро начнется
40 минут назадТесты и игры
Грилиш впервые стал игроком месяца в АПЛ. Арендованный у «Сити» вингер сделал 4 ассиста за 3 матча в «Эвертоне»
3056 минут назад
Чемпионат России. «Рубин» примет «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
66сегодня, 10:18
Александр Гришин: «Согласен с Дегтяревым – нужно вводить новый лимит и потолок зарплат. Футболисты получают по 2 млн, а за границей зарабатывали бы максимум 500 тысяч»
24сегодня, 10:11
Карпин о 9-м месте «Динамо» в РПЛ: «Не считал, что приду, и будет 10 побед. Дело не столько в игре, сколько в результате – он часто зависит от одной ошибки»
13сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума против «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Фатехом»
337 минут назад
Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо»: «Карпин пустил на теоретическое занятие, у Челестини получил интересующую меня информацию»
43 минуты назад
Карпин об отстранении России: «Нет смысла заниматься самообманом, от меня ничего не зависит. Посмотрим, что будет через три года»
248 минут назад
Джексон о словах Хенесса про то, что «Бавария» его не выкупит: «Я не фокусируюсь на количестве матчей. Хочу добиться больших успехов с клубом»
2сегодня, 10:39
«Ротор» представил ретроформу, посвященную 30-летию матчей с «МЮ» в Кубке УЕФА
7сегодня, 10:30Фото
Делап пропустит до трех месяцев из-за травмы, сообщил Мареска: «Единственная девятка «Челси» – Гиу, Жоао Педро тоже может сыграть на позиции»
4сегодня, 10:24
Президент «Вильярреала» о матче с «Барсой» в Майами: «В этом нет ничего плохого. Разве что болельщикам будет нанесен ущерб, но мы его компенсируем»
7сегодня, 09:44
Агент Кисляка: «Матвей нравится Пиоли. Но летом было уже поздно: «Фиорентина» взяла Фаццини и Зома»
4сегодня, 09:11
Ари о лимите в РПЛ: «Я за честную конкуренцию. Когда приезжают сильные иностранцы, это плюс для молодых россиян»
5сегодня, 08:57
Сафонов о титулах с «ПСЖ»: «Самые большие свершения еще впереди, надеюсь»
3сегодня, 08:30