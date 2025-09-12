Невеш возмутился из-за фото, на котором кажется, что он близок к поцелую со вдовой Жоты: «Человек, разместивший это на обложке журнала, не заслуживает счастья»

Рубен Невеш недоволен журналом, сфотографировавшим его со вдовой Диогу Жоты.

Хавбек «Аль-Хилаля » находился в дружеских отношениях с Жотой , погибшим этим летом в автокатастрофе, и его семьей.

Невеш более десяти лет в отношениях со своей женой Деборой Лоуренсу. Пара поддерживала вдову Жоты, Руте Кардозу, на которой футболист женился незадолго до трагедии.

Португальский журнал TV Guia опубликовал статью, посвященную близким отношениям Невеша с Кардозу и остальными членами семьи бывшего футболиста «Ливерпуля ». Статья сопровождается фотографией Невеша и Кардозу, по которой кажется, что они близки к поцелую.

Daily Mail предполагает, что фото было сделано непосредственно перед тем, как Невеш и Кардозу обнялись или поцеловались в щеку.

«Я всегда верю в добро в людях и никому не желаю зла. Но человек, поместивший эту фотографию на обложку журнала, сделал неудачный выбор и не заслуживает счастья.

Мы с женой счастливы, за 11 лет мы ни разу не были втянуты в какие-либо скандалы», – сказал Рубен Невеш .

Фото: dailymail.co.uk

