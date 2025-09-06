Мартинес о голе Роналду Армении на 21-й минуте: «Дух Жоты с нами, я верю в такие совпадения. Это был сигнал от него. Мы чувствовали присутствие Диогу с первого дня сборов»

Роберто Мартинес считает гол Криштиану Роналду сборной Армении символичным.

Форвард отличился на 21-й минуте матча квалификации ЧМ-2026. Под номером 21 за национальную команду играл Диогу Жота, погибший этим летом в автокатастрофе.

«Диогу Жота с нами. Забить на 21-й минуте – это нечто особенное.

Я действительно верю в такие совпадения. Дух Диогу с нами, это мощный сигнал. Мы забили на 21-й минуте.

Мы чувствовали присутствие Диогу с первого дня сборов, чувствовали его силу и мотивацию. Сигнал забить на 21-й минуте поступил от нашего Диогу», – сказал главный тренер сборной Португалии .