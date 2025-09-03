Нету об отсутствии Роналду на похоронах Жоты: «Не мне осуждать нашего капитана, у него была причина. Диогу, где бы он ни был, придаст нам сил для достижения целей»
Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.
О гибели Жоты
«Это трудные дни, мы ощущаем его отсутствие. Но мы используем эти эмоции и гнев, чтобы почтить его память, выйти на поле и добиться того, чего хотим. Мы знаем, что он придаст нам сил, где бы он ни был, для достижения наших целей».
Об отсутствии Роналду на похоронах
«Не мне осуждать нашего капитана. У него была причина, можете спросить его», – сказал вингер «Челси» и сборной Португалии.
Президент Португалии посмертно наградил Жоту и Жорже Кошту Орденом заслуг
Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»