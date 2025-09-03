  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нету об отсутствии Роналду на похоронах Жоты: «Не мне осуждать нашего капитана, у него была причина. Диогу, где бы он ни был, придаст нам сил для достижения целей»
6

Нету об отсутствии Роналду на похоронах Жоты: «Не мне осуждать нашего капитана, у него была причина. Диогу, где бы он ни был, придаст нам сил для достижения целей»

Педру Нету не стал осуждать Криштиану Роналду за пропуск похорон Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.

О гибели Жоты

«Это трудные дни, мы ощущаем его отсутствие. Но мы используем эти эмоции и гнев, чтобы почтить его память, выйти на поле и добиться того, чего хотим. Мы знаем, что он придаст нам сил, где бы он ни был, для достижения наших целей».

Об отсутствии Роналду на похоронах

«Не мне осуждать нашего капитана. У него была причина, можете спросить его», – сказал вингер «Челси» и сборной Португалии. 

Президент Португалии посмертно наградил Жоту и Жорже Кошту Орденом заслуг

Премьер Португалии Монтенегру о Жоте и Жорже Коште: «Они представляли народ, который завоевывал миры и продолжает делать это сегодня – в других отношениях»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoПедру Нету
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoДиогу Жота
logoЛиверпуль
logoСборная Португалии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Канчельскис о матче России и Украины: «Хотел бы увидеть, когда все закончится. Это братские народы для многих. Мы заложники ситуации, политика не наше дело»
1616 минут назад
Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»
2337 минут назад
Жемалетдинов перешел в «Ахмат». Экс-хавбек ЦСКА подписал контракт до конца сезона
1649 минут назадФото
ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе, не справлявшейся с мощностью оборудования
2949 минут назад
«Черчесов не любит сказки для бедных о том, что команду надо строить несколько лет. Слабый тренер ищет причины. Сильный находит пути». Агент Агузаров о результатах «Ахмата»
17сегодня, 14:42
Квалификация ЧМ-2026. Испания в гостях у Болгарии, Германия против Словакии, Нидерланды примут Польшу, Казахстан играет с Уэльсом
41сегодня, 14:01Live
ClickHouse, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 14:00Вакансия
Дегтярев об обсуждении лимита: «Радует, что от «куда лезет Минспорт» мы дошли до «как регулятор решит, так и будем делать». Представляете, какая эволюция в голове произошла?»
78сегодня, 13:56
Виталий Дьяков: «Конечно, «Зенит» против лимита, у них воспитанники по полторы минуты за сезон играют. Проще привезти легионера. А зачем тогда свои академии нужны?»
47сегодня, 13:48
Владислав Радимов: «Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. В этом сезоне – точно нет»
33сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой об Угальде и ЦСКА: «Этот трансфер был бы не в их стиле – они умеют находить ребят за копейки и развивать их. Не вижу смысла «Спартаку» продавать Манфреда конкуренту»
310 минут назад
«Динамо» выиграло дело у украинского агента Ордеца, требовавшего 400 тысяч евро за продление контракта. Защитник покинул клуб до вступления в силу нового соглашения («СЭ»)
222 минуты назад
Агент Жерсона об интересе «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»: «Не было ни одного предложения. В «Зените» он счастлив, адаптируется к новым условиям»
326 минут назад
Медведев о возможном возвращении на пост председателя правления «Зенита»: «У Зырянова все получится»
438 минут назад
Кунде о том, что изменил бы в футболе: «Некоторые правила, возможно. В Ла Лиге начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках»
6сегодня, 14:38
Болгария – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
5сегодня, 14:33
Салтыкова хотел арендовать «Сочи», но «Локомотив» отказал (Sport24)
9сегодня, 14:31
Оуэн об уходе Трента в «Реал»: «Он мог бы остаться в «Ливерпуле», но каким был бы футбол без людей, готовых на риск? Мы это понимаем, но болельщики не поймут никогда»
19сегодня, 14:22
«Ювентус» и президент «Наполи» выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани: «Бессмертная икона итальянского стиля»
2сегодня, 14:22
Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»
9сегодня, 14:00