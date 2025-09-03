Салах ответил на пост фан-аккаунта «Ливерпуля» про «улучшение» из-за замены Диаса и Нуньеса на Виртца и Исака: «Нельзя ли порадоваться отличным подписаниям без неуважения к чемпионам АПЛ?»
Мохамед Салах раскритиковал публикацию в аккаунте фанатов «Ливерпуля».
В посте фан-аккаунта говорилось про замену Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса на Флориана Виртца и Александера Исака: «Назовите лучшее улучшение в истории футбола».
Вингер «красных» репостнул запись, написав: «Как насчет того, чтобы порадоваться отличным подписаниям, не проявляя неуважения к чемпионам Премьер-лиги?»
Напомним, этим летом «Ливерпуль» продал вингера Диаса «Баварии» и форварда Нуньеса «Аль-Хилалю», подписав Виртца из «Байера» и Исака из «Ньюкасла».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Мохаммеда Салаха
