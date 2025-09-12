Ари о лимите в РПЛ: «Я за честную конкуренцию. Когда приезжают сильные иностранцы, это плюс для молодых россиян»

Ари прокомментировал изменение лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить действующий лимит: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение».

«Я всегда за честную конкуренцию. Когда сильные иностранцы приезжают в Россию, для молодых россиян это только плюс. Если их становится меньше, прогресс местных игроков замедляется.

Я помню свое время в «Спартаке » и «Краснодаре ». Иностранцы в этих командах реально способствовали моему росту», – сказал бывший игрок сборной России Ари .

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем