Ари о лимите в РПЛ: «Я за честную конкуренцию. Когда приезжают сильные иностранцы, это плюс для молодых россиян»
Ари прокомментировал изменение лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить действующий лимит: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение».
«Я всегда за честную конкуренцию. Когда сильные иностранцы приезжают в Россию, для молодых россиян это только плюс. Если их становится меньше, прогресс местных игроков замедляется.
Я помню свое время в «Спартаке» и «Краснодаре». Иностранцы в этих командах реально способствовали моему росту», – сказал бывший игрок сборной России Ари.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости