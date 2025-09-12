Иванов о том, что Дегтярев похвалил Сунгатулина за поддержку нового лимита: «Это мнение Фаниля. «Урал» сможет на нем заработать, если такую рекламу дал министр!»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о новом лимите на легионеров.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

Полузащитник «Урала » Фаниль Сунгатулин отметил, что после изменения лимита на легионеров в российском футболе появятся более качественные иностранные игроки

После этого Дегтярев похвалил 23-летнего футболиста: «У вас большое будущее, вы большой молодец. Он одной фразой озвучил весь смысл и глубокую вещь: если ужесточить лимит, клубы станут привозить иностранцев посильнее».

«Это мнение Сунгатулина. Может быть, действительно будут привозить более качественных иностранцев, хотя они могут и не поехать.

Но мы не можем через каждые два года менять лимит. Есть свои «за» и «против». Нужно специалистам обсуждать это, а потом принимать решение. Сейчас у каждого есть свое мнение. На каждый роток не накинешь платок.

Министр спорта сказал, что у Фаниля большое будущее? Нашему клубу хорошо. Значит, наш клуб сможет на нем заработать, если ему такую рекламу дал министр! Мы очень довольны, что его отметил министр. Дай Бог, чтобы у него правда было большое будущее», – сказал Иванов .