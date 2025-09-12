«Томь» должна выплатить РФС 41,9 млн рублей – суд удовлетворил иск союза. Клуб прекратил существование в 2023 году
Российский футбольный союз выиграл суд у «Томи».
Ранее появилась информация, что Российский футбольный союз (РФС) подал иск с требованием взыскать с футбольного клуба денежные средства в размере 41,9 млн рублей.
11 сентября состоялось заседание Арбитражного суда Москвы, который удовлетворил иск в полном объеме. Подробности дела не раскрываются.
Отметим, что «Томь» прекратила существование в 2023 году из‑за финансовых проблем.
РФС не платил за аренду помещений на базе «Новогорск» и не возмещал коммунальные расходы. Недополученный доход – 5,7 млн рублей, заявили в Счетной палате
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Последние новости