«Томь» должна выплатить РФС 41,9 млн рублей – суд удовлетворил иск союза. Клуб прекратил существование в 2023 году

Российский футбольный союз выиграл суд у «Томи».

Ранее появилась информация , что Российский футбольный союз (РФС) подал иск с требованием взыскать с футбольного клуба денежные средства в размере 41,9 млн рублей.

11 сентября состоялось заседание Арбитражного суда Москвы, который удовлетворил иск в полном объеме. Подробности дела не раскрываются.

Отметим, что «Томь » прекратила существование в 2023 году из‑за финансовых проблем.

