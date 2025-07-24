РФС потребовал взыскать 41,9 млн рублей с «Томи». Клуб прекратил существование в 2023-м

РФС намерен взыскать 41,9 млн рублей с прекратившей существование «Томи».

Как сообщает ТАСС , Российский футбольный союз направил исковое заявление в суд с требованием взыскать с футбольного клуба 41,9 млн рублей.

Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Подробности обращения не сообщаются.

В 2022 году «Томь » утратила профессиональный статус. В 2023 году из-за финансовых проблем клуб прекратил существование.