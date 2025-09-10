РФС не платил за аренду помещений на базе «Новогорск» и не возмещал коммунальные расходы. Недополученный доход – 5,7 млн рублей, заявили в Счетной палате

РФС не платил за использование некоторых помещений на базе «Новогорск».

К такому выводу пришла Счетная палата РФ, следует из отчета.

Утверждается, что передача помещений площадью 315,9 квадратных метра РФС была осуществлена без надлежаще оформленных договорных отношений. Союз не вносил арендную плату и не возмещал коммунальные расходы за пользование помещениями, из-за чего размер недополученных доходов от использования федерального имущества составил около 5,7 миллиона рублей.

В этом строении РФС разместил тренажеры стоимостью 6,6 млн рублей, но тренироваться на них могли только футболисты сборной России – остальные доступа к ним не имели.

Счетная палата заявила о признаках хищения на базе «Новогорск», в том числе 10 ноутбуков на сумму 1,5 млн рублей