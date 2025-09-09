  • Спортс
Перрен об аэропорте Краснодара: «Если ограничения снимут, это станет приятным бонусом»

Гаэтан Перрен высказался о ситуации с закрытым аэропортом в Краснодаре.

— Аэропорт в Краснодаре закрыт, есть определенные ограничения. Ты думал об этом перед переходом?

— Конечно, размышлял об этом перед подписанием контракта. С семьей обсуждали все аспекты, и такие – тоже. Но мы знали об этом, принимая решение приехать сюда, и были готовы к таким условиям. 

Если ограничения снимут, это станет приятным бонусом, – сказал полузащитник «Краснодара».

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?16574 голоса
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКраснодар
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoГаэтан Перрен
