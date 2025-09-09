Перрен об аэропорте Краснодара: «Если ограничения снимут, это станет приятным бонусом»
Гаэтан Перрен высказался о ситуации с закрытым аэропортом в Краснодаре.
— Аэропорт в Краснодаре закрыт, есть определенные ограничения. Ты думал об этом перед переходом?
— Конечно, размышлял об этом перед подписанием контракта. С семьей обсуждали все аспекты, и такие – тоже. Но мы знали об этом, принимая решение приехать сюда, и были готовы к таким условиям.
Если ограничения снимут, это станет приятным бонусом, – сказал полузащитник «Краснодара».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости