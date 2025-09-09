Хавбек «Краснодара» Перрен о России: «Друзья, которые здесь играют, говорили только хорошее – Талаль из «Ахмата», Мартинс из «Спартака». С момента приезда все идет отлично»
– Как тебе Краснодар?
– Чувствую себя очень хорошо, действительно отлично. Прошел месяц, и меня очень тепло приняли в клубе, что помогло быстро адаптироваться. Все в «Краснодаре» встретили наилучшим образом. Теперь, когда ко мне присоединилась семья, ощущения еще лучше. Все идет отлично прямо с момента моего приезда.
– Что ты знал о России до трансфера?
– Все мои знания были получены из разговоров с друзьями, которые играют здесь. Они отзывались о стране исключительно положительно, поэтому приехал сюда с полным спокойствием.
– Ты говоришь о друзьях – это в первую очередь твой одноклубник Жубал?
– Да, в том числе он, но Жубал пробыл здесь всего пару недель или месяц. У меня есть друзья, которые выступают в РПЛ уже несколько лет, – например, Амин Талаль из «Ахмата», с которым я играл в «Орлеане» во Франции. А также Кристофер Мартинс из «Спартака» – вместе были в молодежной команде «Лиона». И все, включая Жубала, рассказывали только хорошее о России, что позволило мне отправиться сюда с уверенностью.
– А как же мнение Матье Вальбуэна? Ты же играл с ним в «Лионе».
– Да, пересекался с ним, но сейчас не поддерживаем контакт. Знаю, что он выступал в России. Кстати, еще один человек, с которым недолго играл в «Орлеане», Йоанн Молло, тоже в РПЛ побывал – и также говорил о вашей стране только хорошее, – сказал полузащитник «Краснодара».