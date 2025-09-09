Перрен об интересе «Спартака» и «Динамо»: «Выбор в пользу «Краснодара» был очевиден. Доволен решением»
Минувшим летом «Краснодар» купил хавбека у «Осера» за сумму свыше 5 млн евро.
— Правда ли, что летом тобой также интересовались «Динамо» и «Спартак»?
— Вокруг меня вообще ходило много разговоров. Знаю, что представители РПЛ проявляли активность на европейском трансферном рынке. Но все решилось довольно быстро, и выбор в пользу «Краснодара» был очевиден, так что я не слишком размышлял о других предложениях.
— После отличного сезона у тебя, как у одного из лидеров Лиги 1, появились предложения из МЛС, других клубов Франции и Саудовской Аравии. Почему выбрал Россию?
— Да, прошлый сезон получился очень успешным, что открыло много возможностей. Я обсуждал это с семьей, учитывая все аспекты каждого варианта, и в итоге «Краснодар» оказался тем проектом, который нам больше всего понравился. Сегодня я ни о чем не жалею, наоборот, очень счастлив и доволен своим решением, – сказал хавбек «Краснодара».