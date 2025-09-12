«Ювентус» хочет заменить Влаховича Лукманом. Другие варианты – Скамакка, Зиркзе, Рамуш, Кастро из «Болоньи», Пеллегрино из «Пармы»

Адемола Лукман нравится «Ювентусу».

Tuttosport сообщает, что игрок «Аталанты» рассматривается туринцами в качестве замены Душану Влаховичу , который, вероятно, покинет команду. Переход футболиста сборной Нигерии возможен даже зимой.

Другие кандидаты – Джанлука Скамакка («Аталанта »), Сантьяго Кастро («Болонья »), Матео Пеллегрино («Парма»), Джошуа Зиркзе («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Эмануэль Эмега («Страсбур»), Джордж Иленикена («Монако»).