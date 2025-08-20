Лукман будет тренироваться отдельно от «Аталанты» до закрытия трансферного окна
Адемола Лукман будет тренироваться отдельно от «Аталанты».
На фоне желания перейти в «Интер» полузащитник ранее пропускал тренировки клуба. Миланский клуб, в конечном итоге, отказался от подписания нигерийца.
Как передает Football Italia, вчера Лукман впервые за долгое время появился на базе «Аталанты». Игрок тренировался отдельно и будет продолжать индивидуальные занятия в течение следующих двух недель, пока его будущее не прояснится.
Отмечается, что никаких встреч по поводу произошедшего между игроком и клубом не проводилось.
Трансферное окно в Италии закрывается вечером 1 сентября.
Увольнять ли Семака?3783 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости