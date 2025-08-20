2

Лукман будет тренироваться отдельно от «Аталанты» до закрытия трансферного окна

Адемола Лукман будет тренироваться отдельно от «Аталанты».

На фоне желания перейти в «Интер» полузащитник ранее пропускал тренировки клуба. Миланский клуб, в конечном итоге, отказался от подписания нигерийца. 

Как передает Football Italia, вчера Лукман впервые за долгое время появился на базе «Аталанты». Игрок тренировался отдельно и будет продолжать индивидуальные занятия в течение следующих двух недель, пока его будущее не прояснится.

Отмечается, что никаких встреч по поводу произошедшего между игроком и клубом не проводилось.

Трансферное окно в Италии закрывается вечером 1 сентября.

