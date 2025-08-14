Ди Канио о Лукмане: «В АПЛ его даже не знают, просить 50 млн евро – это чересчур. Адемола плохо ведет себя – нужно тренироваться с «Аталантой», даже если хочешь уйти»

Паоло Ди Канио считает, что Адемола Лукман не стоит 50 миллионов евро.

В такую сумму оценивает атакующего полузащитника «Аталанта». Претендующий на игрока «Интер » не намерен предлагать за него больше 45+5 млн евро.

Напомним, ранее Лукман дважды подряд не явился на базу клуба и пропустил тренировки. Впоследствии футболист покинул Италию и отправился в дополнительный отпуск.

– Что вы думаете о ситуации Лукмана?

– В Премьер-лиге даже не знают, кто такой Лукман. Просить за него 50 миллионов евро – это чересчур.

Но «Аталанта » делает свое дело. Игрок же ведет себя плохо: нужно тренироваться с командой, даже если хочешь уйти. Покажи свое лицо и порядочность.

[Генеральный директор] Перкасси до сих пор прекрасно справлялся с тем, чтобы не поддаваться на его демонстрацию силы, – сказал экс-форвард «Лацио».