«Фенербахче» предложил Лукману 6 млн евро за сезон по контракту на 4 года. Форвард хочет уйти из «Аталанты»

«Фенербахче» предложил Адемоле Лукману больше 24 млн евро за контракт на 4 года.

Форвард «Аталанты», желавший уйти из клуба, не смог найти команду из топ-5 лиг Европы до закрытия трансферного окна в них.

По данным журналиста Орацио Аккомандо, «Фенербахче » предложил нигерийцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 млн евро в год и бонусами.

Турецкий клуб пока не договорился ни с Лукманом , ни с «Аталантой».