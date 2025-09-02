«Фенербахче» предложил Лукману 6 млн евро за сезон по контракту на 4 года. Форвард хочет уйти из «Аталанты»
«Фенербахче» предложил Адемоле Лукману больше 24 млн евро за контракт на 4 года.
Форвард «Аталанты», желавший уйти из клуба, не смог найти команду из топ-5 лиг Европы до закрытия трансферного окна в них.
По данным журналиста Орацио Аккомандо, «Фенербахче» предложил нигерийцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 млн евро в год и бонусами.
Турецкий клуб пока не договорился ни с Лукманом, ни с «Аталантой».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Орацио Аккомандо в X
