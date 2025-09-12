Раджа Наингголан: «Моя «Рома» выиграла бы пять скудетто сегодня, но «Ювентус» в те годы был непобедим. У нас были Рюдигер, Салах, Пьянич, который разрывал»
Раджа Наингголан уверен, что его «Рома» сейчас доминировала бы в Серии А.
«В «Роме» была идеальная полузащита: рядом со мной играл Де Росси, Пьянич как медзала просто разрывал всех. Я не понимаю, почему «Ювентус» ставил Миралема рядом с защитниками, таким образом нивелировались все его сильные стороны.
Я остался бы в «Роме» навсегда. Я смотрю на менталитет людей. Когда я приехал, команда была не особо сильна, пусть даже там были отличные футболисты. Со временем эти игроки сделали выдающуюся карьеру: Рюдигер, Салах, Пьянич.
В те годы «Ювентус» был непобедим. Сегодня с той «Ромой» я выиграл бы пять скудетто.
Всегда была проблема с бюджетом. Оставаться в этом клубе столько лет было непросто», – сказал бывший полузащитник сборной Бельгии.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости