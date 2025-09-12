Раджа Наингголан: «Моя «Рома» выиграла бы пять скудетто сегодня, но «Ювентус» в те годы был непобедим. У нас были Рюдигер, Салах, Пьянич, который разрывал»

Раджа Наингголан уверен, что его «Рома» сейчас доминировала бы в Серии А.

«В «Роме» была идеальная полузащита: рядом со мной играл Де Росси , Пьянич как медзала просто разрывал всех. Я не понимаю, почему «Ювентус» ставил Миралема рядом с защитниками, таким образом нивелировались все его сильные стороны.

Я остался бы в «Роме» навсегда. Я смотрю на менталитет людей. Когда я приехал, команда была не особо сильна, пусть даже там были отличные футболисты. Со временем эти игроки сделали выдающуюся карьеру: Рюдигер , Салах , Пьянич.

В те годы «Ювентус » был непобедим. Сегодня с той «Ромой» я выиграл бы пять скудетто.

Всегда была проблема с бюджетом. Оставаться в этом клубе столько лет было непросто», – сказал бывший полузащитник сборной Бельгии.