Наингголан об аресте по делу о наркотиках: «Было ощущение, что арестовали Эскобара, но я не имею отношения к этим делам. С этим был связан мой друг – меня спрашивали об отношениях с ним»
В январе Наингголан, выступающий за «Локерен-Темсе» во 2-й лиге Бельгии, был задержан местной полицией в связи с расследованием о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена. Через несколько дней футболиста освободили из-под ареста.
Наингголана уже связывали с контрабандой кокаина, когда один из деловых партнеров чемпиона Италии был осужден в 2016-м за контрабанду наркотиков на частных самолетах для террористической организации. Также бывшего игрока «Ромы», «Интера» и «Кальяри» регулярно замечали на вечеринках с людьми, которые были близки к наркоиндустрии.
«Мой допрос продолжался четыре часа. В 18 часов было уже слишком поздно представать перед следственным судьей. Мне сказали, что я проведу ночь в камере. Затем новость быстро распространилась... Было такое ощущение, будто арестовали Пабло Эскобара, но я не имею никакого отношения к этим делам о наркотиках, с которыми был связан мой друг.
Мне не задавали никаких вопросов о наркотиках. Следователи хотели узнать, прежде всего, какие отношения у меня были с этим человеком», – сказал бывший игрок «Ромы», «Интера» и «Кальяри».
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