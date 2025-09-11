Жулио Сезар о финале ЛЧ в 2010-м: «Моуринью знал, как выжать из нас максимум. «Интер» 45 лет не был чемпионом Европы. Жозе сыграл важную роль в победе, а Милито провел исторический матч»»
Жулио Сезар вспомнил победу над «Баварией» в финале Лиги чемпионов в 2010 году.
«Жозе Моуринью, наш тренер, сыграл важную роль во всем, что произошло тем вечером. Он знал, как выжать максимум из каждого из нас. Он наполнил нас уверенностью, выступив с речью перед игрой. Мы уже выиграли скудетто и Кубок Италии и находились в шаге от требла.
«Интер» 45 лет не был чемпионом Европы, но на нас это не давило.
Диего Милито был великолепен на «Бернабеу», это было историческое выступление. И той ночью никто не спал, мы сразу после победы начали отмечать», – поделился экс-голкипер «Интера».
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости