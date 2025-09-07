Экс-гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Суперумный и мастер своего дела. У меня с ним хорошие отношения – потому что я мало с ним работал, возможно»

Бывший генеральный директор «Ромы» Гвидо Фьенга высказался о Жозе Моуринью.

«Три слова, чтобы описать его? Суперумный, мастер своего дела, а третьего слова я не могу подобрать…

У меня с ним хорошие отношения, возможно, потому что я мало с ним работал.

Я привел его в «Рому», и мы проработали вместе всего несколько месяцев, но мы поддерживаем связь», – сказал Фьенга.

Экс-гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Работать с тренером, который постоянно ссорится с судьями и лигой, это как быть пожарным в Калифорнии»