Экс-гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Суперумный и мастер своего дела. У меня с ним хорошие отношения – потому что я мало с ним работал, возможно»
Бывший генеральный директор «Ромы» Гвидо Фьенга высказался о Жозе Моуринью.
«Три слова, чтобы описать его? Суперумный, мастер своего дела, а третьего слова я не могу подобрать…
У меня с ним хорошие отношения, возможно, потому что я мало с ним работал.
Я привел его в «Рому», и мы проработали вместе всего несколько месяцев, но мы поддерживаем связь», – сказал Фьенга.
Экс-гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Работать с тренером, который постоянно ссорится с судьями и лигой, это как быть пожарным в Калифорнии»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
