  • Экс-гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Суперумный и мастер своего дела. У меня с ним хорошие отношения – потому что я мало с ним работал, возможно»
Бывший генеральный директор «Ромы» Гвидо Фьенга высказался о Жозе Моуринью.

«Три слова, чтобы описать его? Суперумный, мастер своего дела, а третьего слова я не могу подобрать…

У меня с ним хорошие отношения, возможно, потому что я мало с ним работал.

Я привел его в «Рому», и мы проработали вместе всего несколько месяцев, но мы поддерживаем связь», – сказал Фьенга.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoсерия А Италия
logoРома
logoЖозе Моуринью
Материалы по теме
Фьенга о Роналду и Тотти: «Если изобрести вакцину от рака, кто-то тебя узнает. Но если ты рядом с ними, тебя знают все. Ты рискуешь потерять контроль – стать тщеславным и эгоистичным»
10сегодня, 08:53
Экс-гендиректор «Ромы» о Моуринью: «Работать с тренером, который постоянно ссорится с судьями и лигой, это как быть пожарным в Калифорнии»
18сегодня, 03:05
Моуринью считает себя одним из лучших тренеров в истории: «Выиграть ЛЧ с «Порту» и «Интером» – не то же самое, что с «Реалом» и «Барсой». С «Мадридом» я прервал доминирование каталонцев»
6719 августа, 17:41
Тотти назвал Моуринью одним из лучших тренеров мира – Кассано заявил, что команды Жозе «играют как дерьмо». Франческо ответил: «Анчелотти, Капелло, Аллегри – разве у них красивый футбол?»
194 марта, 17:56
Главные новости
Германия – Северная Ирландия. 1:1 – Прайс ответил на гол Гнабри. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Юлманд возглавит «Байер», скорее всего. Экс-тренер сборной Дании – фаворит на место тен Хага
115 минут назад
Турция – Испания. 0:2 – Мерино и Педри забили. Онлайн-трансляция
3421 минуту назадLive
Гаттузо перед матчем с Израилем: «Больно видеть, как гибнут люди, дети. Но мы здесь, чтобы играть и уважать свою работу»
1631 минуту назад
Квалификация ЧМ-2026. Германия принимает Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан, Испания играет с Турцией, Нидерланды победили Литву
17045 минут назадLive
Карпин считает, что сборная России боролась бы за выход из группы на ЧМ: «Конечно. Получилось бы или нет – другой вопрос»
4857 минут назад
Хенесс о 90 млн евро за Вольтемаде: «Действия «Ньюкасла» не имеют отношения к футболу, это похоже на «Монополию». «Бавария» – настоящий победитель летнего окна»
4157 минут назад
«Зенит» предложил 8+4 млн евро за Рикелме Филлипи. «Палмейрас» отказал и хочет 12+3 млн за 18-летнего вингера (Жорже Никола)
33сегодня, 18:08
Головин после 4:1 с Катаром: «Эта сборная России 100% вышла бы на Евро»
73сегодня, 17:53
ЦСКА предложил меньше 10 млн долларов за Сенона, «Боку» это не устраивает (Bolavip)
16сегодня, 17:43
Последние новости
Бельгия – Казахстан. 2:0 – Де Брюйне и Доку забили. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Губерниев о 4:1 с Катаром: «Появился блеск в глазах у сборной России. Но в домашних матчах сыны Карпина еще мандражируют, надо потренироваться физически и ментально»
26 минут назад
Гвардиола посетил финал US Open между Алькарасом и Синнером
10 минут назадФото
Андрей Канчельскис: «Бесполезно говорить о том, что могла бы показать сборная России на международной арене. Официальные игры и товарищеские – два разных понятия»
327 минут назад
Холанду наложили три шва под губой после удара о дверь автобуса: «На самом деле выглядит неплохо»
836 минут назадФото
Дивеев об отстранении России: «Когда-то нас вернут. Не думаю, что будет тройная мотивация – она всегда на 100%»
444 минуты назад
Батраков про 4:1 с Катаром: «В сборной России нет слабых игроков, все сильные. Играть было комфортно, а стоять жарко»
3сегодня, 18:19
Карпин о 4:1 с Катаром: «В первом тайме сыграли практически идеально. Второй не так понравился, подрасслабились»
8сегодня, 18:14
Булыкин о 4:1 с Катаром: «Такая сборная России нравится всем! Нужно продолжать так же и радовать болельщиков»
2сегодня, 18:04
Гави обследуют из-за проблем с коленом, на котором были порваны «кресты». Возможны продолжение консервативного лечения либо артроскопия
13сегодня, 17:56