Наингголан об аресте по делу о наркотиках: «Я снова дома – хочу сосредоточиться на футболе и восстановлении душевного равновесия. Прошу уважать мою личную жизнь»

Раджа Наингголан попросил уважать его личную жизнь после выхода из-под ареста.

В понедельник стало известно, что бельгийская полиция арестовала Наингголлана, выступающего за «Локерен-Темсе» во 2-й местной лиге, в связи с расследованием о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена.

«Вы можете представить, что последние несколько дней были невероятно трудными. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня от всего сердца. Поддержка семьи и друзей, а также преданность и доверие «Локерен-Темсе», его замечательных болельщиков и моих товарищей по команде дают мне силы двигаться вперед.

Теперь, когда я снова дома, я хочу полностью сосредоточиться на футболе и восстановлении душевного равновесия. Прошу уважать мою личную жизнь и дать мне время на восстановление. На данный момент мне не позволено давать никаких интервью по этому делу, и я не буду этого делать», – написал Наингголлан в сторис инстаграма.

Наингголана уже связывали с контрабандой кокаина, когда один из деловых партнеров чемпиона Италии был осужден в 2016-м за контрабанду наркотиков на частных самолетах для террористической организации. Также бывшего игрока «Ромы», «Интера » и «Кальяри» регулярно замечали на вечеринках с людьми, которые были близки к наркоиндустрии.