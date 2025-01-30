Наингголан об аресте по делу о наркотиках: «Я снова дома – хочу сосредоточиться на футболе и восстановлении душевного равновесия. Прошу уважать мою личную жизнь»
В понедельник стало известно, что бельгийская полиция арестовала Наингголлана, выступающего за «Локерен-Темсе» во 2-й местной лиге, в связи с расследованием о контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена.
«Вы можете представить, что последние несколько дней были невероятно трудными. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня от всего сердца. Поддержка семьи и друзей, а также преданность и доверие «Локерен-Темсе», его замечательных болельщиков и моих товарищей по команде дают мне силы двигаться вперед.
Теперь, когда я снова дома, я хочу полностью сосредоточиться на футболе и восстановлении душевного равновесия. Прошу уважать мою личную жизнь и дать мне время на восстановление. На данный момент мне не позволено давать никаких интервью по этому делу, и я не буду этого делать», – написал Наингголлан в сторис инстаграма.
Наингголана уже связывали с контрабандой кокаина, когда один из деловых партнеров чемпиона Италии был осужден в 2016-м за контрабанду наркотиков на частных самолетах для террористической организации. Также бывшего игрока «Ромы», «Интера» и «Кальяри» регулярно замечали на вечеринках с людьми, которые были близки к наркоиндустрии.
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