«Реал» уверен, что бесплатно подпишет Конате летом 2026 года (Daily Mail)

«Реал» уверен, что Ибраима Конате переедет в Мадрид в 2026 году.

Daily Mail пишет, что уверенность испанского клуба в трансфере растет. Эту информацию газете сообщили те же источники, которые в декабре 2024-го говорили о почти неизбежном трансфере Трента Александер-Арнолда в «Реал ».

При этом защитник пока не информировал «Ливерпуль » о намерении уйти из клуба по окончании срока действия контракта. Француз еще не принял окончательного решения насчет своего будущего.