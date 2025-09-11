«Реал» уверен, что бесплатно подпишет Конате летом 2026 года (Daily Mail)
«Реал» уверен, что Ибраима Конате переедет в Мадрид в 2026 году.
Daily Mail пишет, что уверенность испанского клуба в трансфере растет. Эту информацию газете сообщили те же источники, которые в декабре 2024-го говорили о почти неизбежном трансфере Трента Александер-Арнолда в «Реал».
При этом защитник пока не информировал «Ливерпуль» о намерении уйти из клуба по окончании срока действия контракта. Француз еще не принял окончательного решения насчет своего будущего.
