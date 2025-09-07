Конате на вопрос о влиянии Мбаппе на его возможный переход в «Реал»: «Да, Килиан звонит мне каждые два часа»

Ибраима Конате пошутил о роли Килиана Мбаппе в его возможном трансфере в «Реал».

Ранее сообщалось , что мадридский клуб связывался с «Ливерпулем» чтобы выяснить, за какую сумму мерсисайдцы согласились бы отпустить защитника этим летом. Действующий контракт игрока истекает в 2026 году.

Во время пребывания в сборной Франции Конате спросили, не давит ли на него Килиан Мбаппе, чтобы убедить перейти в «Реал».

«Да, Килиан Мбаппе звонит мне каждые два часа», – со смехом ответил защитник «Ливерпуля» в интервью Telefoot.