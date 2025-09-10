  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Конате трижды отказался продлевать контракт с «Ливерпулем». Клуб смирился с его уходом в «Реал»
Конате трижды отказался продлевать контракт с «Ливерпулем». Клуб смирился с его уходом в «Реал»

Ибраима Конате трижды отказался продлевать контракт с «Ливерпулем».

30 июня 2026 года 26-летний защитник сборной Франции может стать свободным агентом и бесплатно уйти в «Реал», поэтому мерсисайдский клуб предпринимал попытки заключить новое соглашение с Конате.

Сам футболист получил гарантии, что «Мадрид» точно подпишет его по окончании сезона. В свою очередь «Ливерпуль» уже смирился с предстоящим уходом Конате.

Также «Реал» рассматривает вариант с Вильямом Салиба, чье соглашение с «Арсеналом» рассчитано до июня 2027-го. Именно тогда француз может стать свободным агентом и бесплатно перебраться на «Сантьяго Бернабеу», как это сделал минувшим летом экс-защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
