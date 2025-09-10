Конате трижды отказался продлевать контракт с «Ливерпулем». Клуб смирился с его уходом в «Реал»
Ибраима Конате трижды отказался продлевать контракт с «Ливерпулем».
30 июня 2026 года 26-летний защитник сборной Франции может стать свободным агентом и бесплатно уйти в «Реал», поэтому мерсисайдский клуб предпринимал попытки заключить новое соглашение с Конате.
Сам футболист получил гарантии, что «Мадрид» точно подпишет его по окончании сезона. В свою очередь «Ливерпуль» уже смирился с предстоящим уходом Конате.
Также «Реал» рассматривает вариант с Вильямом Салиба, чье соглашение с «Арсеналом» рассчитано до июня 2027-го. Именно тогда француз может стать свободным агентом и бесплатно перебраться на «Сантьяго Бернабеу», как это сделал минувшим летом экс-защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
