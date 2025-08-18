«Реал» может предложить за Конате 20-25 млн евро, «Ливерпуль» хочет 50 млн (As)

Ибраима Конате может перейти из «Ливерпуля» в «Реал» в конце трансферного окна.

Контракт 26-летнего центрального защитника сборной Франции рассчитан до лета 2026 года. В «Ливерпуле » опасаются повторения сценария Трента Александер-Арнолда, который перешел в «Мадрид » в качестве свободного агента.

По данным As, «красные» не исключают, что «Реал» сделает предложение о трансфере Конате в последние дни летнего трансферного окна.

«Сливочные» не намерены предлагать за Ибраима более 20-25 миллионов евро, учитывая маленький срок соглашения француза. «Ливерпуль» же хотел бы получить 50 млн.

В 31 матче АПЛ в прошлом сезоне Конате забил 1 гол, сделал 2 ассиста и получил 5 желтых карточек. Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь .